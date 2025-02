I risultati dei playoff di andata di Conference League, con uno sguardo ai possibili avversari della Fiorentina. Tonfo inaspettato del Panathinaikos

Nel mentre che la Fiorentina attende la sua prossima avversaria in Conference League, in quanto già qualificata agli ottavi di finale come terza classificata, questo giovedì è stato il primo dei due dedicati ai playoff. Alle 18:45 si sono giocate le prime quattro gare, con un incrocio fra due possibili avversarie della Viola: impressionante sconfitta del Panathinaikos, che da gran favorito cade in Islanda contro il Vikingur Reykjavik per 2-1. Altri risultati: TSC-Jagiellonia 1-3, Celje-APOEL 2-2, Molde-Shamrock Rovers 0-1.

I risultati di tutte le sfide di andata nei playoff di Conference

Le altre quattro sfide si sono giocate alle 21. L'altro incrocio che interessa la Fiorentina è quello tra Borac Banja Luka e Olimpija Lubiana, terminato 1-0 per i bosniaci con gol in pieno recupero. In Belgio contro il Gent, invece, il Real Betis di Siviglia chiude il discorso anticipatamente (salvo sorprese) con un netto 0-3. Altri risultati: Copenhagen-Heidenheim 1-2, Omonia Nicosia-Pafos 1-1.