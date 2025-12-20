Il prossimo obiettivo per la difesa della Fiorentina in campo per 90 minuti: non accadeva da settembre. Solidità difensiva e ottimo nel gioco aereo

Si è appena conclusa Brighton-Sunderland, gara di Premier League che ha visto l'ottima prestazione del principale obiettivo della Fiorentina per il proprio reparto difensivo. Tra i migliori in campo, c'è anche la sua firma sulla solida prestazione nelle retrovie dei suoi.

Poco spazio, oggi la chance

Infatti, nello 0-0 odierno, non ha sfigurato affatto Diego Coppola, ex Verona oggi in forze al Brighton. Inizio di stagione a dir poco complicato per il classe 2003 che, fino ad oggi, aveva collezionato solo 282 minuti in campo. Per necessità dovute a infortuni e squalifiche, oggi è toccato a lui e non ha affatto deluso mister Hurzeler, aiutando i suoi a mantenere la rete inviolata.

Le statistiche

Prelevato, appunto, dagli scaligeri per 11 milioni, il centrale si è fatto trovare preparato, prendendo sì un giallo per intervento ruvido dopo 34 minuti, ma controllando il gioco aereo - grazie anche ai suoi 192cm di altezza - e ben figurando nei numeri relativi alle chiusure difensive (6). Sarà lui l'indiziato numero uno per la ricostruzione della retroguardia viola.