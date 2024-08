La Fiorentina prova a tenere Amrabat, Palladino tenta la carta della persuasione. E se Sofyan restasse, basterebbe un altro tassello

Il lavoro di persuasione del tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, nei confronti del centrocampista Sofyan Amrabat va avanti e il nazionale marocchino potrebbe anche giocare dal primo minuto a Parma. Questo è quello che si legge stamani su La Nazione.

Solo lo United

In questo momento solo il Manchester United può portarlo via da Firenze. Le altre proposte, specialmente quelle dalla Turchia, non sembrano interessare particolarmente il giocatore.

La speranza di tenerlo

La speranza del club viola, riporta ancora il quotidiano cittadino, è quella di tenerlo, motivato e contento di rimanere, anche perché altrimenti dovrebbe tornare in modo pesante sul mercato dei centrocampisti. Con la sua permanenza basterebbe invece un altro tassello in mediana.