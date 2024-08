Questo pomeriggio il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni, durante un collegamento con Radio Bruno, ha commentato alcuni temi di mercato di casa Fiorentina, ma non solo. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“Mi sono fatto l’idea che Nico Gonzalez e Gudmundsson siano due operazioni collegate tra loro: sono posti che entrambi andrebbero a ricoprire quando qualcun altro prima è andato via. La Fiorentina con la Juventus per Nico ha già trovato l’accordo, l’argentino però parti solo quando l’islandese non arriverà a Firenze. Al tempo stesso il Genoa non farà partire il suo gioiello prima di aver trovato il sostituto. Questa è la circolarità dell’intera operazione. Io sono convinto che appena il Genoa troverà il sostituto ideale, e speriamo sia il prima possibile, tutto si sbloccherà. Se non dovesse accadere entro sabato, Nico in teoria potrebbe giocare anche a Parma. Credo sia troppo importante per i viola in questo momento”.

“La Fiorentina non è l'unica squadra ad essere un po' in ritardo sul mercato”

Ha poi aggiunto: “C’è tutta una serie di condizioni che fa arrivare la Fiorentina ad inizio campionato ancora non al completo. Quello che mi fa ben sperare è che i viola non sono gli unici: anche la stessa Juventus è ancora molto indietro rispetto alle concorrenti. Anche il Napoli per colpa di Osimhen è rimasto in fase di stallo. Forse abbiamo deciso di fare iniziare il campionato troppo presto, ma entreremmo in un argomento già analizzato”.

“Richardson piace da tempo; non credo che verrà mandato in campo già contro il Parma”

Ha poi commentato l’arrivo di Amir Richardson: “Me ne hanno parlato bene, so che la Fiorentina è qualche mese che lo segue non solo alle Olimpiadi. Anche se ha tante presenze in un campionato come quello francese, credo che abbia bisogno di un po’ di tempo per inserirsi negli schemi viola. Credo sia difficile immaginarselo dal primo minuto sabato contro il Parma: dal punto di vista fisico è pronto, ma lo devi inserire dal punto di vista tattico. Sono convinto che sarà con la squadra ma non è certo che possa subito scendere in campo”.

“Se non arriva l'offerta giusta, il giocatore ha aperto alla possibilità di restare a Firenze”

Ha poi concluso parlando di Sofyan Amrabat: “Sabato scorso avevo sottolineato che il marocchino potesse essere protagonista nell’ultima amichevole: questo perche resta ancora un giocatore della Fiorentina. Il giocatore ha subito avuto un certo feeling con Palladino e, se non arriva un’offerta che faccia felice tutte le parti, il giocatore sta realmente pensando di restare alla Fiorentina. O arriva il Manchester che lo soddisfa, o arriva un’altra grande squadra che fa la giusta offerta alla Fiorentina, altrimenti il giocatore non avrebbe troppi problemi a restare a Firenze”.