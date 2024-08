Questo pomeriggio giornalista di Sportmediaset Bruno Longhi, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo i analizzare uno dei temi delle ultime settimane di mercato Fiorentina di Raffaele Palladino. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“I tifosi della Juventus si lamentano della cessione di Soulè alla Roma e dell’imminente arrivo di Nico Gonzalez, ma la scelta ce la può spiegare solo Thiago Motta. Ma credo sia molto semplice la risposta. Se tu vedi giocare i due giocatori il giallorosso è un ottimo giocatore di prospettiva, ma l’esterno della Fiorentina probabilmente piace per l’esperienza internazionale che ha, utile per far partire al meglio il nuovo corso bianconero. La spiegazione reale però la puo dare solo il tecnico. Noi dall’esterno compariamo solo quello che possiamo vedere noi, eta e piede sinistro simile, ma quello che conta è la visione d’insieme che ha l’allenatore. Probabilmente Motta preferisce un giocatore già pronto, e con tanta grinta: Gonzalez ha sicuramente molta più personalità di Soulè, e questo potrebbe aver inciso. L’unica sua pecca della scorsa stagione sono stati i calci di rigore”.

“I tifosi viola devono farsene una ragione: chiunque ambisce giocare nella Juventus”

Ha anche commentato i tanti affari tra Juventus e Fiorentina: “Non credo che i tifosi della Fiorentina debbano arrabbiarsi, credo che sia soltanto un mero discorso economico. La Juventus in questi ultimi anni ha individuato prospetti interessanti in alcune pedine viola: Chiesa e Vlahovic sono solo gli ultimi, senza dimenticare Bernardeschi. L’affaire Gonzalez è un’altra tentativo che i bianconeri stanno facendo per rinforzarsi con un giocatore della Fiorentina, ma dal canto suo anche la Fiorentina sta facendo un bel lavoro per farlo. Se ci sono queste richieste e ha possibilità di incassare soldi per investirli altrove perchè non farlo. Non me ne vogliano i tifosi viola ma va detto che la Juventus resta la regina del nostro campionato: chiunque ambisce ad andare a giocarci”.