Non solo Almquist, il Parma chiude un altro affare in entrata: arriva un attaccante della Lazio

A 5 giorni dall'esordio in campionato contro la Fiorentina di Raffaele Palladino, dopo l'arrivo in mattinata di Pontus Almquist dal Rostov, il Parma ha piazzato un altro colpo in entrata. Secondo quanto riportato questo pomeriggio da Gianlucadimarzio.com i ducali hanno trovato l'accordo per un altro attaccante da affidare a Fabio Pecchia.

Tutto fatto per l'ex attaccante dell'Empoli: domani a Parma per svolgere le visite

Accordo raggiunto con la Lazio per Matteo Cancellieri, classe 2002 che la scorsa stagione ha contribuito alla salvezza dell'Empoli con 4 gol e altrettante giocate per i compagni. Il giocatore è atteso a Parma nella giornata di domani per svolgere le consuete visite mediche di rito e poi mettere la firma sul contratto che lo legherà ai gialloblu. Solo dopo l'ufficialità sapremo anche la formula dell'operazione, resta da capire se sarà già disponibile per la sfida di sabato prossimo contro i viola.