Panathinaikos-Fiorentina: Dove vedere la partita in DIRETTA TV. Niente trasmissione in chiaro, c'è solo l'opzione a pagamento

La Fiorentina è pronta per affrontare la partita d'andata degli ottavi di finale di Conference League. Giovedì i viola giocheranno contro i greci del Panathinaikos fuori casa, con fischio di inizio previsto per le 18.45.

La gara su Sky

Niente visione in chiaro per questo match. La partita sarà trasmessa a pagamento da Sky. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno e Sky Sport (252). Niente diretta in chiaro su TV8.

Fiorentinanews c'è!

Per chi non avesse la possibilità di accedere a questi servizi, ricordiamo che a vostra disposizione c'è sempre la diretta testuale di Fiorentinanews.com, gratuita, rinnovata, seguitissima e con la possibilità di commentare il match in tempo reale.