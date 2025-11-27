Perdono la Fiorentina e tutte le squadre dei quattro campionati più importanti. Una classifica sorprendente e i viola finiscono nel mucchio

Una giornata davvero particolare quella che abbiamo vissuto in Conference League. Vanno al tappeto tutte le squadre dei quattro campionati più importanti: oltre alla Fiorentina purtroppo, perdono anche i tedeschi del Mainz (1-0 per l'Universitatea Craiova), gli inglesi del Crystal Palace (sconfitta 2-1 in casa dello Strasburgo) e gli spagnoli del Rayo Vallecano (2-1 in casa dello Slovan Bratislava).

Si ritrovano così in vetta alla classifica la formazione turca del Samsunspor assieme proprio allo Strasburgo, entrambe a dieci punti. Dietro di loro, a quota nove invece ci sono il Celje, che la Fiorentina ha incontrato l’anno scorso, lo Shakhtar Donetsk e il Mainz che non è più a punteggio pieno dopo il ko di oggi.

La Fiorentina in questo momento è 17esima con i suoi 6 punti, vale a dire qualificata per i play off ma non tra le teste di serie.