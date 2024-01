L'Arabia si interessa realmente alla Serie A ma a Roma e Milan: il piano non prevede però il passaggio di proprietà

L'attenzione di questi giorni nel mondo del calcio italiano è inevitabilmente catalizzata dall'Arabia, dove è ancora in corso di svolgimento la prima Supercoppa Italiana a quattro squadre. Il Sole 24 Ore parla però anche dell'interesse degli arabi per i club della Serie A: nei mesi scorsi qualche speculazione era stata fatta in ottica Fiorentina, in questo caso nel mirino ci sono invece Roma e Milan.

Si parla però più di partecipazione all'azionariato e non di rilevazione vera e propria dei club, come avvenuto nel caso del Newcastle. In ogni caso dal medio oriente la luce dei riflettori si accende sulla realtà italiana.