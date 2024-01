Eppure Salvini la pensava diversamente sul Franchi: "Unica soluzione realistica, mandare la Fiorentina a Campi un'idea bizzarra"

Protagonista oggi al Viola Park, il Ministro Matteo Salvini si è schierato decisamente a favore del nuovo, dell'investimento privato su un nuovo stadio e inevitabilmente in contrasto con la strada dell'amministrazione comunale, appoggiatasi al Pnrr per il restyling del Franchi.

E dire che nel 2020 tra i firmatari dell'emendamento sblocca-stadi proposto da Renzi c'era proprio lui, da esponente Lega. Ed anzi, il Franchi era visto proprio come soluzione ideale per la Fiorentina: “Mandare la Fiorentina a giocare a Campi Bisenzio mi sembra una scelta quantomeno bizzarra. Secondo me, superando la burocrazia della Sovrintendenza avere il nuovo Franchi è l’unica soluzione realistica”. La contingenza e il contesto devono aver mutato le convinzioni del Ministro.