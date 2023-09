Il giornalista Marco Bucciantini ha analizzato le difficoltà dei due attaccanti della Fiorentina nell'andare a segno in questo inizio di campionato. Queste le sue parole: “Ora c’è la Conference e la coppa europea anno scorso ci aiutò a far sentire gli attaccanti più adeguati, essendoci meno difficoltà e con la Fiorentina che segnava molto di più. Migliorò l’umore generale. Non credo che l’ambiente viola si aspetti molto da Nzola, l’acquisto delle aspettative e delle emozioni è Beltran.

L’ex Spezia lo hai comprato per interpretare il ruolo come vuole Italiano. Ho sentito già dei rimpianti. Ma andate a vedere cosa stanno combinando Cabral e Jovic. Il tifoso che ha pagato il biglietto ha visto una bella partita, nel secondo tempo ho visto anche una grande solidità. Il gol di Lookman non ha spaventato i viola, che hanno ripreso subito la partita in mano".

E ancora: “Giocare una partita come quella contro l'Atalanta dopo la scoppola presa contro l'Inter è un bel segnale. Questo è un segnale del lavoro di Italiano"