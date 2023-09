Amoruso: "Contro l'Atalanta una bella vittoria, ma non una bella partita. Trovare la voglia che ha Kouame in un attaccante è raro"

L'ex Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato della vittoria della Viola contro l'Atalanta, intervenendo anche su alcuni singoli a disposizione di Italiano: "Bella vittoria sì, bella partita no. Ho visto la voglia di lottare su tutti i palloni e mettersi sempre in discussione. È stato bello vedere la Fiorentina ritrovarsi dopo la batosta contro l’Inter. Quelle sono partite che capitano ogni 3 o 4 anni, andava cancellata il prima possibile. Sono tre punti contro una diretta concorrente per l’Europa, sembrano scontati ma non lo sono.

Di solito ad avere la voglia e il comportamento che ha Kouame sono più spesso difensori e centrocampisti. Invece, trovarlo in un attaccante è raro. Un allenatore ci punta sempre perché sa che potrà avere la giornata storta, ma la voglia porta ad andare oltre i limiti. I primi venti minuti sono stati anomali: la squadra di Italiano era all’angolo, ma era tranquilla prima di subire gol".