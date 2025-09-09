Di Francesco: "Sta a me far rendere i colpi di mercato. In passato dovevo andare alla Fiorentina, Corvino me lo rinfaccia ancora"

Questa mattina, in attesa della ripresa del campionato, l'allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato dello stato di salute della sua squadra dopo due giornate di campionato, oltre che a raccontare un retroscena di mercato che lo lega a Pantaleo Corvino e alla Fiorentina:

“In queste due gare ho visto in campo una squadra che vuole lavorare insieme, è compatta e ha il senso del lavoro. Dobbiamo migliorare nella qualità della manovra, ma anche lì ho visto una crescita, specialmente sulle catene laterali. Sono soddisfatto di come il gruppo risponde alle mie richieste. E ben venga che ci sia tanta concorrenza per la salvezza, la speranza è di uscirne prima possibile ma sappiamo benissimo che sarà lotta dura fino alla fine”.

“Abbiamo preso tanti giocatori sconosciuti ma stiamo lavorando per farli rendere al meglio”

Un giudizio anche sul mercato estivo dei salentini: ”Con la società abbiamo cercato di mettere coppie competitive per ogni zona del campo, creando le giuste alchimie per competere in campionato. Come filosofia abbiamo preso tanti giocatori sconosciuti, sta a me metterli nelle migliori condizioni possibili perché rendano al meglio. Com'è Camarda? Un talento, questo è sotto gli occhi di tutti. Ovvio, deve maturare e avere il tempo giusto. Step by step, come ho sempre detto. Sono convinto che diventerà importante per l'Italia e la Serie A”.

“Corvino mi rinfaccia sempre di quanto mi voleva portare alla Fiorentina”

Infine ha parlato del suo personale rapporto con il direttore sportivo giallorosso: ”Con Corvino ci siamo conosciuti tanti anni fa, mi voleva portare alla Fiorentina e me lo ricorda sempre. Me lo rinfaccia anche un pochino. Con lui il rapporto è schietto e sincero, ci diciamo quello che pensiamo. Fa attenzione ai particolari e questo mi piace. Quando ho allenato il Lecce la prima volta si respirava un'aria totalmente diversa, c'era una società che voleva vendere. Come valuto le mie esperienze passate? Ho vissuto gioie e dolori che mi hanno fatto maturare. Ora sono un uomo diverso, ancor prima dell'allenatore".