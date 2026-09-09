Fei: "Pensavamo di poter vincere la coppa, ma la squadra ha ampi margini di crescita. E con De Gea..."

Al termine della Supercoppa Primavera, vinta 4-3 dall'Atalanta, il portiere della Fiorentina Gianmaria Fei ha commentato il match in conferenza stampa.

Il match

“C’è molto rammarico - ha detto il numero uno viola - soprattutto perché sul 2-2 pensavamo di poter riuscire a portare a casa la partita. Il gol del 3-2 ci ha tagliato le gambe. Credo comunque che questa squadra abbia ancora ampi margini di crescita: noi più grandi dobbiamo dare una mano ai più giovani per permettere loro di migliorare”.

Rapporto con De Gea

Fei ha poi parlato del suo rapporto con il portiere e capitano della prima squadra David De Gea: “In ritiro ho avuto anche la possibilità di lavorare con De Gea. Da bambino era il mio idolo, mentre oggi è una persona che mi dà tanti consigli e mi aiuta a crescere”.