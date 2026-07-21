Fei: "Quello dei portieri è un grande gruppo. Ricevere i complimenti di De Gea è stato bellissimo. Era il mio idolo"

Il portierino classe 2007 della Fiorentina Gianmaria Fei ha parlato ai canali ufficiali della società viola, intervenendo sulla sua presenza nel ritiro con la Prima Squadra.

Sul ritiro in viola

“L'anno scorso è stato un campionato bellissimo con la Primavera. Quest'anno mi trovo molto bene con la Prima Squadra: i compagni di reparto li conoscevo già perché ci avevo lavorato lo scorso anno. Stiamo bene insieme ed è unico trovare un gruppo così”.

Su De Gea e Andreazzoli

“I complimenti di De Gea? È una sensazione bellissima. Lui è sempre stato uno dei miei idoli fin da quando ero piccolo: volevo diventare come lui. Obiettivi? Non me ne pongo, ma spero di rimanere in prima squadra il prima possibile, continuando ovviamente ad aiutare anche la Primavera a raggiungere qualcosa di importante anche quest'anno. Andrazzoli? Ci ho parlato: è una persona umilissima, bravissima”.