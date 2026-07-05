Se nel calcio i trofei latitano, nel football americano non c'è storia: Guelfi campioni d'Italia bis, da imbattuti

Se nel calcio i trofei alla Fiorentina mancano da 25 anni, lato maschile almeno, nel football americano la squadra di Firenze è in una fase storica dorata: ieri infatti i Guelfi si sono confermati campioni d'Italia. La finale è stata vinta nel teatro del ‘Paolo Mazza’ di Ferrara, contro i Panthers Parma per 53-43

Firenze imbattuta

Al XLV Italian Bowl, come è intitolato l'evento che assegna il titolo nazionale, i Guelfi ci sono arrivati con una striscia di 22 successi di fila, in competizioni nazionali, e hanno sconfitto il club parmense, unico in grado di battere quello viola (le divise sono seguono cromaticamente quelle della Fiorentina) nelle ultime quattro stagioni.