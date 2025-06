Firenze è campione d'Italia...di Football Americano. I Guelfi dominano la finale e si aggiudicano l'Italian Bowl

Firenze riporta lo Scudetto in riva all'Arno…Sì, ma non di calcio (per quello c'è da aspettare e, soprattutto, sperare).

La stagione

Non c’è stata storia nella finale del campionato italiano di Football Americano. A Toledo (Ohio) i Guelfi mettono il sigillo alla loro perfect season, chiudendo cioè la stagione da imbattuti, vincendo l'Italian Bowl. Battuti i Dolphins Ancona 49-14 in una finale mai in equilibrio.

Lo storico

I Guelfi si confermano una corazzata nel campionato nostrano. Per Firenze è il secondo scudetto della sua storia dopo quello del 2022 vinto contro i Seamen Milano e le due sconfitte consecutive subite dai Panthers Parma nel 2023 e 2024.