Ndour: "Non riesco a togliermi dalla testa il gol contro la Juve. Spero con entusiasmo di fare una grande stagione di squadra"
Cher Ndour esulta. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, è l'ultimo protagonista del format ‘100 secondi’ dove viene fatta una serie di domande, a cui si deve rispondere in maniera secca. Queste alcune risposte di Ndour.
Le risposte di Ndour
Che aggettivo useresti per descriverti?
Tranquillo.
Se non fossi un calciatore saresti?
Un cestista.
Un gol che non riesci a toglierti dalla testa?
Quello contro la Juventus.
Un gol che avresti voluto segnare?
Con la Nazionale, lo scorso settembre.
Calciatore del settore giovanile da tenere d'occhio?
Un mio compaesano, Dennis Beldenti.
Una caratteristica che vorresti rubare a un compagno?
La velocità di Dodo.
Calciatore del passato con cui avresti voluto giocare?
Zidane.
Un messaggio per i tuoi tifosi?
Ci vediamo presto allo stadio, spero con entusiasmo di fare una grande stagione di squadra.
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