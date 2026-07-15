Ndour: "Io punto fermo della Fiorentina, grazie Paratici mi hai fatto capire di aver fatto la scelta giusta"

Una formazione avvenuta in gran parte all'estero, prima di arrivare alla Fiorentina dove Cher Ndour sta provando ad imporsi.

“Un grande club”

“I 5 anni e mezzo all'estero mi hanno fatto crescere come persona e maturare - ha detto Ndour a La Gazzetta dello Sport - Parlo 4 lingue e ho giocato in 4 campionati diversi. La Fiorentina è un grande club, ha un centro sportivo di altissimo livello e punta sui giovani”.

Punto fermo

In un momento di grande rivoluzione per la squadra, Ndour è considerato un punto fermo: “Mi rende orgoglioso. Ringrazio Paratici per la fiducia, è la conferma che Firenze è la scelta giusta”.

“La svolta col cambio di modulo”

E poi: “Che voto mi do per la scorsa stagione? Non più di 6-6,5, perché la squadra viene prima di tutto e non abbiamo fatto bene. Non ho mai pensato che non ce l'avremmo fatta ma la situazione era drammatica: eravamo forti ma ultimi. Col cambio di modulo c'è stata la svolta”.

“Grosso con idee propositive”

Infine su Grosso: “Non abbiamo ancora parlato in privato, ma è giovane e ha idee molto propositive. Dobbiamo seguirlo e fare bene. Siamo una squadra giovane, vogliamo costruire qualcosa di bello a lungo termine”.