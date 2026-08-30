Il Como, ancora senza Kean, vince ugualmente a Napoli e segna il suo alter ego. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Successo esterno del Como nel pomeriggio di Serie A, al ‘Maradona’ contro il Napoli: i lariani hanno vinto per 2-1, al termine di una gara condotta quasi per tutto l'andamento del match. Vantaggio trovato nei primi minuti dalla squadra di Fabregas, grazie ad un sinistro preciso di Baturina, dopo un'azione travolgente di Diao. La riscossa dei partenopei è stata guidata da Hojlund che al 19' si è inventato il gol del pareggio con un gran sinistro da fuori area.

Un pasticcio di Anguissa qualche minuto dopo invece ha originato la rete dell'1-2 del solito Douvikas. Colui che dovrebbe essere l'alter ego di Kean, una volta che la Fiorentina darà l'ok a farlo partire per Como.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Juventus 6, Milan 6, Udinese 4, Como 4, Inter 3, Roma 3, Cagliari 3, Napoli 3, Lecce 3, Atalanta 3, Lazio 3, Frosinone 3, Sassuolo 3, Torino 0, Venezia 0, Genoa 0, Parma 0, Bologna 0, Fiorentina 0, Monza 0.