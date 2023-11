Ancora una volta, e se ne sta perdendo il conto, la Fiorentina si schianta sui propri limiti rimandando l’appuntamento con il salto di qualità. Il Corriere Fiorentino analizza così la sconfitta immeritata dei viola contro il Milan, citando anche l’incredibile parata sottoporta di Maignan su Mandragora al 95’. Ma il quotidiano sottolinea che quando la storia si ripete così spesso significa che oltre certi limiti non si può andare.

Basta parlare ancora di Champions League

In caso di vittoria la Fiorentina avrebbe agganciato il quarto posto, ma parlare di Champions League probabilmente rischia soltanto di creare false illusioni. Meglio vivere alla giornata, dato che la squadra allenata da Vincenzo Italiano rischia di uscire dalla zona europea, e restare consapevoli che per puntare più in alto serve qualcosa di più. Basta illudersi, occorre cercare di essere molto più concreti sotto tanti punti di vista.