Il giornalista Benedetto Ferrara ha affidato alle pagine de La Nazione il suo commento sulla sconfitta incassata dalla Fiorentina in trasferta contro il Milan: “Molte occasioni, zero gol. Un errore, zero punti. E pensare che questo Milan era davvero poca roba. Sì, si discuterà di un fallo anche di mano nell’area rossonera che poteva cambiarti la vita. Ma non basta questo a spiegare l’occasione fallita. Pensateci bene: gioca N’Zola e tu speri che entri Beltran. Gioca Beltran e ti aggrappi a N’Zola. Problema non nuovo, anzi forse anche un po’ noioso, ma questo è... ”

Più che un esame di maturità era quello… di terza media

"Questa partita ci dice che la Fiorentina ancora non è pronta per il grande salto. Non è un giudizio definitivo, naturalmente. Ma il caso esiste e persiste, ed è un problema serio. La partita era stata presentata come un esame di maturità. Ma forse era solo un esame di terza media, e comunque sei rimbalzato lo stesso.