Sulle pagine de La Nazione troviamo il commento del giornalista Angelo Giorgetti sulla sconfitta incassata dalla Fiorentina a San Siro contro il Milan: “Il salto di qualità che non arriva contro il Milan pieno di cerotti è un altro memo nel lungo elenco di possibili imprese rimaste a metà. Questa volta neanche, perché, nonostante il grande impegno di tutti, i viola il migliore in campo è stato Terracciano: da salvare il solito atteggiamento da squadra ambiziosa, con il Milan in forte difficoltà nella fase finale del match, ma al solito è mancata la precisione sotto porta, e anche nelle vicinanze dell’area”.

38 milioni in due, ma notizie pochissime

L'analisi prosegue così: "Il gran ruminare viola si è schiacciato contro la difesa neanche troppo ordinata nel Milan, che nel finale ha fatto esordire anche il centravanti Camarda, classe 2008, l’esordiente più giovane di sempre in Serie A.

A proposito di centravanti, pochissime notizie da Beltran e Nzola, 38 milioni in due".