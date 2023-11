Parisi e una falla a destra che si sta aprendo troppo spesso. Urge ritrovare un titolare su quella fascia

La Gazzetta dello Sport di oggi si concentra sulla partita del terzino della Fiorentina Fabiano Parisi. Contro il Milan con il passare dei minuti nella Fiorentina si è aperta più di una volta una crepa in basso a destra, una falla già emersa a Firenze contro la Juventus. Questo perché Parisi è un mancino costretto dall’emergenza a dover reinventarsi terzino destro, ed è ruolo in cui fatica evidentemente a ritrovarsi nel fare la fase difensiva.

Una soluzione alternativa da dover trovare

Da quelle parti si sono visti scorrazzare tanti giocatori rossoneri nel primo tempo, tra cui Pulisic, Pobega e soprattutto Theo Hernandez. Fino ad arrivare all'episodio che ha deciso la gara, su un contrasto perso da Duncan, con il pallone finito a Jovic, che fino a quel momento è stato ectoplasmatico. L'ex viola ha apparecchiato una superba imbeccata per l’inserimento di Theo Hernandez in area, con Parisi che lo ha rincorso per poi stenderlo in area. Atterramento, dischetto e trasformazione di Theo Hernandez medesimo. Si è trattata di una rete molto annunciata, si era capito presto quale fosse il lato debole dei viola. Nell'attesa che un titolare come Kayode torni a riprendersi la fascia di sua competenza servirà trovare delle soluzioni alternative per quel ruolo.