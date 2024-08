Anche se ancora manca l'ufficialità, Nicolas Gonzalez è virtualmente un nuovo giocatore bianconero. La Juventus, nelle ultime ore, si è avvicinata ai quaranta milioni di euro richiesti da Commisso, arrivando all'offerta di 33 fissi + 5 di bonus. Per il momento, non sono previste contropartite tecniche da inserire nell'affare; Kostic potrebbe arrivare, ma slegato dall'operazione Nico. Alla fine, la Fiorentina ha ottenuto praticamente quello che voleva e Thiago Motta può godersi il suo nuovo attaccante (la numero 10 dell'argentino verrà ereditata da Gudmundsson). Ma ora parliamo di buone notizie.

Rispunta il nome di Medina

In realtà, attualmente non c'è nessuna trattativa calda sul fronte entrate, ma è certo che più di un colpo verrà messo a segno da qui al 30 agosto. La difesa va rimpolpata e i nomi di Sagnan e Carboni potrebbero concretizzarsi. A centrocampo, resta vivo l'interesse per Arthur, ma verrà acquistato solo uno fra il brasiliano e Kostic (che potrebbe arrivare per circa 7/8 milioni). Per il resto, oggi si è parlato anche di Medina, centrocampista del Boca Juniors, la cui valutazione però non è bassa: è presente una clausola da 20 milioni nel suo contratto e c'è anche Mourinho con il suo Fenerbahce sul mediano.

Esuberi e non solo

In uscita, infine, restano sempre Sabiri, Brekalo e Ikone: la Fiorentina vorrebbe liberarsi di questi ingaggi, verosimilmente insieme anche a quello di Christensen. Amrabat vorrebbe ripartire, ma alla fine non è detto che lasci Firenze visto quanto poco tempo manca al gong del mercato. Il mercato viola, per il momento, è fermo su questi temi, con la cessione di Gonzalez che inevitabilmente sbloccherà più di una situazione. Con i suoi soldi, verranno fatti degli investimenti in difesa e a centrocampo.