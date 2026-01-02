Martinelli vicino alla cessione in Serie B, ecco la formula. Christensen nuovo vice De Gea?
Si avvicina una cessione in casa Fiorentina. Come riporta tuttomercatoweb.com, Tommaso Martinelli sarebbe vicino al prestito alla Sampdoria in Serie B.
Martinelli: via in prestito?
Il giovane portiere della Fiorentina dovrebbe lasciare la piazza viola in prestito secco, con la società gigliata che vuole mantenere il controllo su di lui in vista della prossima stagione. Un'occasione, quella in blucerchiato, che permetterà a Martinelli di avere minuti nella serie cadetta, visto il poco spazio riservatogli a Firenze in questa prima parte di stagione.
Christensen vice De Gea?
Da capire cosa succederà adesso nelle gerarchie della Fiorentina, con Christensen indiziato principale a diventare il vice De Gea. Il portiere danese è da poco rientrato dall'esperienza in prestito allo Sturm Graz.
