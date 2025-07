Il mercato della Fiorentina si lega principalmente alla questione Rolando Mandragora. In serata, infatti, il Real Betis si è presentato con una seconda offerta. Dopo la prima proposta di 4 milioni di euro rispedita al mittente, gli andalusi si sono riaffacciati alla porta del club viola con 6 milioni + 2 di bonus, secondo quanto riportato da Sky Sport. Ma il club viola, ancora una volta, fa muro e rifiuta: la priorità è aspettare il centrocampista (che deve tornare dalle vacanze) per poi parlarci e sedersi a tavola per discutere del rinnovo di contratto. Intanto, però, il Betis ha individuato l'obiettivo e continua a mettere pressione.

C'è il sì di Esposito, ma (per ora) non basta

Per quanto riguarda Sebastiano Esposito, la Fiorentina ha il suo “sì”. Ma prima del trasferimento ci sono ancora più questioni da sbrigare, a cominciare dal fatto che deve ancora essere presentata un'offerta ufficiale. L'Inter chiede 12 milioni, ma il contratto del classe 2002 scade nel 2026: si può trattare a ribasso. Inoltre, c'è di mezzo anche il destino di Lucas Beltran, che dovrebbe trovare una sistemazione.

Dzeko non ancora ufficiale? Nessun allarme

A proposito di attacco, perché Edin Dzeko non è ancora ufficiale? La spiegazione è dovuta semplicemente alle vacanze che il calciatore sta trascorrendo. Il bosniaco ha già svolto le visite mediche, visitato il Viola Park e incontrato i dirigenti; si attende solo il suo rientro in Toscana per ufficializzare la cosa, previsto per il 10 luglio circa.

Acquisti e cessioni, tutte le altre trattative in divenire

Sul fronte entrate, attenzione alla volontà della Fiorentina di portare un playmaker a Pioli entro l'inizio del ritiro (metà luglio): il nome numero uno sulla lista è Adrian Bernabé del Parma, ma c'è da trattare per l'alta richiesta (circa 25 milioni). Non sarà un nuovo acquisto viola invece Lorenzo Insigne: è stato proposto al club, che ha declinato. Lato cessioni, invece, c'è il concreto interesse della Juve Stabia per Maat Daniel Caprini. Ci sono anche alcuni club che vorrebbero Pietro Terracciano: ipotesi ritorno a Empoli, ma occhio anche al Monza. Potrebbe essere davvero la volta buona per una separazione con il numero 1 viola. Nessuna novità, infine, per quanto riguarda Moise Kean: situazione molto simile a quella di 24 ore fa, salvo un interesse crescente da Napoli.