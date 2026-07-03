Bressan: "Mandragora può essere ancora titolare. Fagioli? Per 35 milioni non mi siedo neanche"

L'ex calciatore della Fiorentina Mauro Bressan è intervenuto a Radio Bruno Toscana sulla questione relativa a Nicolò Fagioli: “Un'offerta da 35 milioni al momento non basterebbe nemmeno per mettersi a sedere. Parliamo di un giocatore giovane, con ancora ampi margini di crescita, e poi con le cifre che girano ormai in Premier League bisogna puntare in alto. Per privarsi di Fagioli serve una proposta importante, che al momento non mi risulta sia arrivata”.

“Mandragora è ancora affidabile”

Poi ha aggiunto: “Bisogna capire se Grosso vede in Fagioli il regista ideale, ma è ancora presto per fare certi discorsi. Aspettiamo almeno che inizi il ritiro e che l'allenatore conosca la squadra. In mezzo al campo comunque la Fiorentina ha tanti profili, tra cui Mandragora che reputo ancora un giocatore affidabile che può tranquillamente essere titolare con continuità. Non è appariscente, ma è concreto in tutte le fasi”.