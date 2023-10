Italiano: "Le squadre che mi ispirano? City, Barcellona...e Brighton. Guardo tutte le partite che circolano in TV per prendere spunti"

Abbiamo già sottolineato nel corso della settimana l'importanza dello studio dei video che c'è all'interno dello staff ‘capitanato’ da Vincenzo Italiano. L'allenatore della Fiorentina ne fa letteralmente incetta nel corso della settimana e i risultati in campo si vedono.

“Le squadre che mi ispirano? City, Barcellona, Bayern Monaco, Liverpool…e Brighton. Queste sono le prime della classe. Guardo tutto perché ogni partita ti lascia qualcosa, ogni partita ti può far crescere, ti dà spunti, ti dà informazioni. Quante partite guardo in una settimana? Tutte quelle che circolano per le TV”.

Le dichiarazioni di Italiano sono state rilasciate a Cronache di Spogliatoio.