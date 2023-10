L'intervento di Italiano che ha cambiato Bonaventura. Ma Jack ha una sua formula segreta per rendere al meglio

Il rendimento di Giacomo Bonaventura è uno degli elementi che hanno determinato la partenza fortissima in campionato da parte della Fiorentina. Il centrocampista viola ha trovato in campo una posizione in cui riesce a far male agli avversari e a garantire un rendimento eccezionale per la squadra. Rendimento che gli ha riaperto le porte della Nazionale e il tutto alla veneranda età di 34 anni.

Fondamentale in questa sua nuova veste è stato l'intervento di Italiano che, così come raccontato dal giocatore “mi ha dato la fiducia di cui avevo bisogno per tornare a esprimermi al massimo. Il lavoro fatto in questi tre anni mi ha dato tanto e mi ha consentito di essere qui. Vedo la passione che ci mette e penso abbia margini ulteriori di crescita”.

Ma sicuramente Jack ci ha messo anche molto del suo. La sua formula per fare quello che sta facendo è semplice: “Mi alleno bene, vado a letto presto, faccio attenzione all’alimentazione. Se lavori in un certo modo i risultati arrivano”.