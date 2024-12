Porte girevoli in difesa? La Fiorentina guarda a un difensore di Italiano che trova poco spazio. Ipotesi prestito per Moreno, in Serie B

Si avvicina il calciomercato di gennaio e la Fiorentina dovrà intervenire principalmente a centrocampo, in prospettiva di un'adeguata sostituzione di Edoardo Bove. Ma ci possono essere delle sorprese anche al centro della difesa, anche in entrata.

Fiorentina, si guarda a un difensore di Italiano

Il club viola mette gli occhi su un ex obiettivo in forza al Bologna di Vincenzo Italiano. Complice un pesante infortunio, Martin Erlic non sta trovando molto spazio in rossoblù in favore di Beukema e Lucumi. Come riporta Tuttomercatoweb.com, il nazionale croato è disposto a cambiare squadra già a gennaio: interesse da parte di Fiorentina e Parma.

Moreno può partire in prestito per sei mesi. Lo vuole un club di Serie B

In uscita, invece, si pensa a un prestito per Matias Moreno. Anche lui, tolta qualche apparizione in Conference League, non ha trovato un grande minutaggio in viola e un'esperienza di 6 mesi altrove potrebbe aiutarlo. Si registra un forte gradimento della Sampdoria, secondo quanto riportato da Sampgazzetta.it. I blucerchiati hanno urgenza di trovare un centrale difensivo e il ds Accardi punta all'argentino classe 2003 fino a giugno.