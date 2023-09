Bucchioni: "Nzola perfetto per Italiano, andrà in doppia cifra. Christensen? Pronto per fare il titolare"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno Toscana dell'attaccante della Fiorentina M'bala Nzola: “Mi ricordo il suo primo anno con Italiano allo Spezia, tutti lo criticavano e poi segnò undici gol. Sono convinto che anche quest'anno raggiungerà cifre simili. Non sono il suo procuratore, dico solo che l'ho seguito molto negli ultimi tre anni e secondo me è l'attaccante giusto per la Fiorentina”.

E poi: “Adesso è appesantito, ma se riesce a fare l'uno-due spalle alla porta e poi puntare lo spazio i gol arriveranno. Portiere? Christensen non lo conosco bene, ma dal poco che ho visto mi sembra dotato di grande esplosività e reattività. Secondo me è pronto per fare il titolare, anche perché Terracciano è un buon portiere ma certamente c'è di meglio”.