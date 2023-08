La Fiorentina non si arrende per Sutalo. Incontro con il procuratore

La Fiorentina in difesa non si ferma all'arrivo dello svincolato Yerry Mina e ha bisogno di un altro centrale che possa fare il titolare assieme a Nikola Milenkovic.

Un nome che piace tanto (e piace anche a tanti) è quello di Josip Sutalo, ma la Dinamo Zagabria, squadra che detiene la proprietà del suo cartellino, non sembra intenzionata a fare sconti a nessuno dei possibili acquirenti.

Il club viola non si arrende davanti a queste difficoltà e, secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, nei prossimi giorni, incontrerà l'agente del giocatore per capire se è possibile chiudere in maniera positiva questa operazione.