Mina: "Il risultato mi rende triste ma sono felice per aver fatto i primi minuti con la maglia della Fiorentina"

Dopo una serata in cui nessun tesserato della Fiorentina ha parlato dopo la partita contro la Juventus, emergono alcune considerazioni del difensore Yerry Mina, attraverso i social.

Primi minuti in viola

Il calciatore che Italiano ha impiegato in avanti in un convulso finale, per cercare di scardinare il muro bianconero, ha scritto su Instagram: “Sono triste per il risultato finale però felice per aver fatto i primi minuti con questa maglia”.

Un mese e mezzo fuori

Mina aveva cominciato durante l'estate un processo di recupero che lo aveva portato ad essere stabilmente in gruppo fino alla prima pausa del campionato. L'infortunio patito con la nazionale colombiana a metà settembre lo aveva costretto ad uno stop forzato di un mese e mezzo e solo fine ottobre lo si è rivisto in gruppo.