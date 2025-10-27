Di Francesco: "Peccato aver perso Sottil, c'è bisogno di giocatori così. Ci sarà con la Fiorentina"
Il Lecce, anche in questo turno infrasettimanale della Serie A, dovrà fare a meno dell'attaccante esterno arrivato in prestito dalla Fiorentina, Riccardo Sottil, che però potrebbe essere nuovamente in campo contro i viola.
“Peccato averlo perso”
Ad aggiornare sulle sue condizioni ci ha pensato l'allenatore dei salentini, Eusebio Di Francesco: "Peccato aver perso Sottil, ci auguriamo di poterlo recuperare per la prossima gara che giocheremo contro la Fiorentina. Abbiamo bisogno di giocatori così".
La causa
Il giocatore è rimasto fuori ultimamente per via di un fastidio muscolare.
