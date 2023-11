Gli studenti vestono la Fiorentina, un concept di rottura che non è stato visto di buon occhio dai tradizionalisti

Questa volta sono stati gli studenti a vestire la Fiorentina. Che cosa intendiamo? Per la realizzazione della quarta maglia che vestiranno i giocatori viola in questa stagione (presentata ieri), il club, assieme alla Kappa, lo sponsor tecnico, ha coinvolto il Polimoda per la realizzazione del kit.

Il progetto vincente

Tra tutti gli elaborati ha vinto il progetto di Noè Falchi, partecipante al corso di Fashion Design e Giulia Lin e Juliana Llobet del corso Fashion Business. Al concorso hanno preso parte tutti gli studenti del terzo anno.

Un concept di rottura

Un concept molto particolare quello che ha caratterizzato questa creazione, che non è certo tradizionale o tradizionalista e per questo motivo è stato visto non di buon occhio da una bella fetta di tifosi della Fiorentina, che ha espresso il proprio parere o sul nostro sito o sui vari social.