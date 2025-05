Il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione in casa Fiorentina, a cominciare dalle parole di Raffaele Palladino: “Difende sé stesso e il gruppo, lo sappiamo ormai. Vuole cercare il buono della stagione, che effettivamente è stata strana e difficile. Per lui è stato uno stage abbastanza tosto. Il suo futuro a Firenze, a meno di ribaltoni clamorosi, non è in discussione. Da dove si riparte? Dobbiamo chiarire le idee sulla filosofia di gioco, su come si vuole affrontare la prossima stagione”.

E aggiunge: “Il vero limite non è la classifica, anche se sarebbe potuta essere migliore. Ma se la Fiorentina avesse saputo imporre gioco e personalità anche contro squadre più piccole, dove è richiesta una mentalità diversa e idee chiare, sarebbe stato risolto il problema. Il nodo è quello. Il limite della squadra è stato quello di essere molto elementare. E invece deve trovare un'identità precisa, cosa che non ha mostrato. Punti? Ne ha fatti tanti, è vero, ma se non ti portano ad alcuni traguardi non resti nella memoria”.