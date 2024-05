Che fine farà Mina? L'ex Fiorentina potrebbe già cambiare aria, ma prima c'è una Copa America da giocare

Alla Fiorentina Yerry Mina ha fatto la comparsa, fuori dagli schemi di Italiano, che gli ha concesso appena quattro spezzoni in campionato. Ranieri invece lo ha battezzato come imprescindibile, mandandolo in campo sempre dall'inizio.

Mina, fra presente e futuro

Mina adesso si concentra sulla Copa America: Paraguay, Costa Rica e Brasile gli avversari del girone. Il futuro è un'ipotesi, tra il desiderio di rilanciarsi con ambizioni più alte e il legame creato con Cagliari e l'ambiente, riporta L'Unione Sarda.

Dove giocherà il prossimo anno?

E anche il club rossoblù riflette, visti i tanti acciacchi che ne condizionano il rendimento e un ingaggio che sta sopra la media della società sarda. A favore, l'opzione per il rinnovo del contratto, ma l'ultima parola l'avrà il nuovo padrone della panchina rossoblù, che potrebbe chiederne la conferma o decidere di terminare questo rapporto che si è concluso con la salvezza del Cagliari.