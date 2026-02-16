Still: "Bove ha ricevuto un enorme applauso nello spogliatoio, un ritorno davvero di classe"

Finalmente Edoardo Bove ha fatto il suo ritorno in campo dopo oltre un anno di assenza. Pochi minuti ma molto significativi per l'ex Fiorentina con la nuova maglia del Watford addosso.

“Un grande applauso per lui”

"Ha ricevuto un enorme applauso nello spogliatoio perché tutti hanno compreso appieno quello che ha passato", ha detto l'allenatore del club inglese, Ed Still.

“Tanto di cappello”

Che poi ha anche aggiunto: "Tanto di cappello a lui per quello che ha passato e per quello che ha dovuto affrontare lontano dal campo e dal calcio. Tornare con lo stesso stato d'animo con cui è tornato è veramente da persona di classe".