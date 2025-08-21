Sohm: "Era importante iniziare bene la stagione, adesso non posso dare di meno. A Cagliari sarà subito fondamentale e daremo tutto"

Il calciatore della Fiorentina Simon Sohm ha commentato la vittoria di oggi ai canali ufficiali del club: “Per noi era importante iniziare bene la stagione, penso che l'abbiamo fatto. Sono molto contento di questo inizio, non possiamo che continuare così. Non posso fare di meno, l'importante è aiutare la squadra”.

“Meglio nel primo tempo a livello di fraseggi, nella ripresa era sicuramente difficile con un uomo in meno. Però avevamo preparato queste situazioni in allenamento e le abbiamo messe bene in pratica. La cosa più importante è il risultato, il 3-0 è buono. Cagliari? Adesso recuperiamo bene, poi inizia il campionato subito con una partita molto importante. Vogliamo dare tutto”.