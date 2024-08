In merito alla situazione attuale in casa Fiorentina, il giornalista Alberto Polverosi ha commentato sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio: “Per ora è il campionato dei fischi. Anche al ‘Franchi’, dove la Fiorentina ancora non ha vinto e si è presa il rumore dello stadio dopo la squallida partita contro il Venezia”.

“Lo striscione fa male, cessione non gradita”

E aggiunge: “Lo striscione esposto a Firenze fa male, ma male sul serio. I dirigenti viola hanno usato molto il termine ambizione per indicare il mercato, quando hanno presentato la nuova stagione. Diciamo che la cessione di Gonzalez, dopo Chiesa e Vlahovic, non è stata molto gradita…”.

“Palladino non ha le idee proprio chiare”

Su Palladino: “Contro il Venezia ha fatto nove cambi di formazione rispetto alla gara in Conference; le idee non sono ancora proprio chiare. Ha detto di aver visto segnali di crescita… Ligabue avrebbe risposto: chi si accontenta gode così e così”.