E’ importante per la Fiorentina aver vinto la seconda gara in poche settimane. E anche che abbia segnato Kean, dopo gli errori di Parma e le polemiche degli ultimi giorni. E’ importante inoltre aver vinto nel finale, mettendo dentro un nuovo calciatore (Solomon) che può dare soluzioni e brillantezza mai viste in questa annata. E poi la condizione di calciatori importanti che sta crescendo, come per Gudmundsson, Comuzzo e Fagioli.

Vittorie non casuali

Non possono essere un caso queste ultime due vittorie, arrivate dopo l’accordo con Paratici e finalmente l’idea dell'inserimento di un dirigente di calcio all’altezza per uscire da questa situazione. Un mattoncino importante è stato messo, occorrerà dare continuità e la salvezza sarà ancora lunga da ottenere. Ma dodici punti, finalmente, sono arrivati.

E la Fiorentina non è più ultima da sola, ha il quartultimo posto a tre punti e può tentare di ‘girare’ l’andata con un bottino migliore rispetto a quello che ci si poteva aspettare. A Roma, con la Lazio, la squadra viola ci andrà con un morale sicuramente diverso e con la sensazione che questo gruppo si stia piano piano ritrovando. La formazione di Sarri non vive un bel momento ed ecco che sarà una partita da tripla quella di mercoledì.

Il mercato e un cambiamento della squadra

Con il mercato aperto, con l’idea di un 4-2-3-1 che, se arrivassero i calciatori giusti, potrebbe davvero diventare il nuovo sistema di gioco da utilizzare. La salvezza non è più impossibile, come sembrava fino a qualche settimana fa, questa è la bella notizia. In un campionato di livello così basso come la Serie A, basta davvero poco per farcela. Un gruppo che ci crede, qualche individualità superiore alle altre, un dirigente che conosca il calcio: ingredienti che sembrano piano piano arrivare. Che non cancellano i disastri di questi mesi, che non cancellano le lacune ancora oggi presenti, ma che rappresentano un nuovo punto di partenza.

Questa rete di Kean, sul filo di lana, contro la Cremonese, può davvero diventare la fiammella decisiva. Serve fuoco, agonismo, un pizzico di fortuna. Ma questa Fiorentina, almeno per la Serie A, è tornata in pista.