L'ex giocatore Alessandro Budel è passato da Radio Bruno Toscana per dare un giudizio sul centrocampo della Fiorentina dopo le prime giornate di campionato:

“Bonaventura sottovalutato in questi anni, ma ha un'intelligenza calcistica sopra la media. Arthur in mano ad Italiano si può valorizzare come un giocatore di grande qualità. Duncan, poi, è l'equilibratore della squadra. Sa giocare anche per i compagni, un valore aggiunto. Ha avuto pazienza e inoltre, essendo in scadenza, può avere stimoli extra”.

Poi ancora sugli altri del centrocampo: “Chiamare giocatori come Lopez, Barak e Mandragora alternative è un lusso, sono tutti potenziali titolari secondo me. Non è facile trovare un reparto strutturato come quello di Italiano in altre squadre del nostro campionato”.