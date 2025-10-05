La Gazzetta dello Sport: Pioli merita fiducia!

La Gazzetta dello Sport in edicola stamani si concentra sulla partita casalinga della Fiorentina che oggi pomeriggio ospita la Roma di Gasperini capolista.

Mancanza di gioco

La Rosea a pagina 22 evidenzia un tratto comune fra la Fiorentina e la Roma in questo avvio di stagione: “Giochisti senza gol” e ancora “Fiorentina-Roma cercasi bomber. fra crisi e vetta”. In taglio basso La Gazzetta scrive la sua probabile formazione: “Mandragora è leader in mezzo”.

Intervista al doppio ex

Nella pagina seguente, di spalla, La Gazzetta presenta un'intervista all'ex giocatore di Fiorentina e Roma Picchio De Sisti: “Gasp forte, ma Pioli merita fiducia”.