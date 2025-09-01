Cairo: "Le occasioni per sperare in qualcosa di più le abbiamo avute noi. Una bella partita nostra contro una squadra importante"

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è contento del pareggio ottenuto dai granata contro la Fiorentina.

“Bella partita nostra”

“Abbiamo fatto una bella partita - ha detto il numero uno granata (parole riportate da La Gazzetta dello Sport) - la squadra cosi ti trasmette positività”.

“Le occasioni le abbiamo avute noi”

E poi: “È stata una buona gara, contro una squadra importante come la Fiorentina. Abbiamo fatto bene, direi che abbiamo avuto anche le occasioni per sperare di poter fare qualcosa di più. Ma il risultato è giusto: il Toro è stato voglioso, compatto, ha reagito bene”.