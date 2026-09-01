Mandragora di ritorno al Torino: ecco quanto guadagna la Fiorentina
Si perfezionerà entro il gong finale la cessione di Rolando Mandragora al Torino. Il centrocampista ormai ex viola tornerà in granata dopo l'avventura a Firenze durata 4 anni.
Le cifre
La Fiorentina incasserà una cifra vicina ai 5 milioni di euro, mentre Mandragora firmerà un contratto quadriennale con il Toro.
Subito match da ex
Domani il giocatore sarà in Piemonte per unirsi ai nuovi compagni per preparare la sfida di sabato proprio contro la Fiorentina. Lo scrive Sky Sport.
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