Sanabria a Firenze: É una questione di soldi. Kouame, c'è fermento

Fino a domenica scorsa, l'impressione generale era che lo scambio tra Fiorentina e Torino (Sanabria in Toscana e Kouame in Piemonte) si sarebbe chiuso nel giro di poche ore. Questo anche perché l'attaccante del Toro non si era minimamente visto in campo, mentre l'ivoriano gigliato era sceso in campo nel recupero. Come dire: preserviamo entrambi per non correre rischi.

Valutazioni diverse

In realtà sono passati tre giorni da allora e l'affare non si è ancora chiuso per alcuni motivi. Scrive Tuttosport che i granata per concretizzare il doppio passaggio a titolo definitivo, vorrebbero un conguaglio perché valutano il paraguaiano 11 milioni, e Kouame non più di 6. Per la Fiorentina invece le valutazioni sono sostanzialmente le stesse.

Inserimento di altri club

Su La Nazione inoltre si legge che intorno all'attaccante viola c'è un certo fermento. Nelle ultime ore si sono inseriti Cagliari e Empoli a richiederlo.

Alla fine, al di là di tutto, è possibile che lo scambio di cui sopra si concretizzi lo stesso, magari arrivando ad una semplice soluzione di doppio prestito.