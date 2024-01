Sui recuperi causa Supercoppa Gasperini tira fuori l'ennesima polemica: "Noi i più penalizzati"

Ormai non fa quasi neanche più notizia, ma ancora una volta Gian Piero Gasperini ha rilasciato delle dichiarazioni polemiche. All'Eco di Bergamo il tecnico dell'Atalanta ha parlato di come sono stati organizzati i recuperi delle partite rinviate causa Supercoppa, tra cui anche quella della Dea contro l'Inter.

“Noi i più penalizzati”

Queste le sue parole: “Delle otto squadre che dovranno recuperare le partite, noi siamo i più penalizzati. Mi ha dato fastidio che abbiano messo il recupero con l'Inter tre giorni dopo la sfida contro il Milan a San Siro. Inoltre saremo gli ultimi a recuperare, e non capisco come mai dal momento che nelle settimane precedenti c'era un sacco di spazio libero per farlo”.