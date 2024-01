Su YouTube il giornalista e telecronista di Sky Sport Fabio Caressa ha detto la sua sulla Supercoppa Italiana in Arabia, alla quale ha partecipato anche la Fiorentina: “Non tutto si può mettere in vendita, e mi preoccupa un po’ che il nostro calcio sia svenduto così. Capisco l’importanza dei soldi della Supercoppa, ma ho visto delle cose che non mi sono piaciute. Nel nostro calcio c’è tanta confusione, sotto tutti i punti di vista, ed è un problema perché quando non vedi la strada finisci per brancolare nel buio. Una soluzione va trovata, perché la china è discendente e urge cambiare strada. Penso anche al problema degli arbitri, che stanno sbagliando tanto secondo me non perché non sono bravi ma perché sono in totale confusione”.

E poi sul Napoli, concorrente dei viola nella corsa all’Europa, ha aggiunto: “Il Napoli ha fatto capire quali sono i suoi problemi di questa stagione, ovvero non riuscire emotivamente e mentalmente a presentarsi in campo come faceva l’anno scorso. La squadra di Mazzarri non è quella dell’anno scorso, ma il campionato è ancora lungo e c’è tempo per rientrare in corsa per la Champions in campionato”.