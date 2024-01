Il procuratore e simpatizzante della Fiorentina, Oscar Damiani, è intervenuto su Lady Radio per parlare del mercato attuale condotto dalla società: “E' conservativo per molte società, non solo per il club viola ma per il calcio italiano in genere. Per comprare giocatori importanti ci vogliono risorse che nessuna squadra italiana ha. Si possono fare scommesse e investimenti su qualche giovane”.

E poi: “Ikone potenzialità ne ha, gli è mancata continuità nella prestazione. Nel nostro campionato non è sufficiente fare una buona partita ogni tanto. O riesce ad avere questa continuità o è bene cederlo. Belotti ha dimostrato che qualche gol lo può fare e può essere una buona scelta per la Fiorentina”.

A breve dovrebbe arrivare Rodriguez a Firenze per dare la sua mano al comparto degli esterni offensivi.